Tallinna Kaubamaja AS juhatuse esimehe Raul Puusepa sõnul on kasumite languse taga suures osas tööjõukulude kasv, mis omakorda mõjutab efektiivsuse kasvu. «Tööjõukulud on kasvanud kasumi arvelt ning see tuleneb juba otseselt tööjõuturust,» ütles esimees lühikeses kommentaaris.

Puusepa sõnul võib eeldada, et selline trend kasvab veel ka järgnevatel aastatel, sest tööjõuturu muutused on tema hinnangul jätkuvalt samas suunas.