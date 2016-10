Eesti Betooniühingu uueks tegevdirektoriks sai Toomas Vainola

«Toomas Vainola näol leidsime ühingu tegevjuhiks väga kogenud ja võimeka organisaatori, kellest loodame suurt abi betooniühingu edendamisel,» ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Tiit Roots.

«Ta on olnud pikalt ja tihedalt seotud betoonehituse erinevate aspektidega. Samuti on Vainola betooniühingu asutamisest peale tegev olnud meie erialaühingu arendamisega,» lisas Roots.

Toomas Vainola (s. 1960) on lõpetanud ehitusinsenerina Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse erialal (1983). Ta on töötanud EKE EMV töödejuhatajana (1983-1989), AS E-Betoonelement tehase direktorina (1989-1994), AS Rudus juhatuse esimehena (1994-2016).

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 54 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.