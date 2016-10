Vaata, kes on kõige rikkam venelane

Tema varanduse väärtus kasvas esmaspäevase börsipäeva lõpuks 126 miljonit dollarit 15,7 miljardi dollarini. See on 200 miljonit dollarit rohkem kui seni pikalt esikohta hoidnud metalliärimehe Vladimir Potanini varanduse väärtus. Maailma ülirikaste seas asub Mordašov 49. positsioonil.

Suurima osa 50aastase Mordašovi varandusest moodustab suurosalus Venemaa tonnaažilt suuruselt neljandas terasetööstuses Severstal PJSC. Ettevõte aktsia hind on viimase aastaga kallinenud pea 18 protsenti.

Samal ajal on Potanini varandusest lõviosa moodustava GMK Norilsk Nickel PJSC aktsia hind langenud 3 protsenti.

Tuleb mainida, et Venemaalt pärit ülirikastest on Mordašovist jõukam veel endine naftamagnaat, praegu peamiselt meediaäris tegutsev Len Blavatnik 18,2 miljardi dollariga, temal on aga juba mõnda aega USA kodakondsus.