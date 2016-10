Tuleva asutajate ring läks lukku

«Tänase päevaga panime lukku nimekirja, kellel on õigus algkapitalis osaleda, see oli piiratud esimese 3000 liikmega ja see sai meil täis täna kell 12.20,» rääkis Tuleva juhatuse liige Annika Uudelepp eile ERRi portaalile.

Täna väljastab fond 3000 esimese hulka mahtuvatele liikmetele liikmetunnistused ja seejärel saavad nad kolme kuu jooksul algkapitali panustada. Kogu panustamine lõpeb jaanuari lõpus.

Siis saab Uudelepa sõnul ka täpsemalt öelda, kui palju panustatakse pensionifondi loomisesse, kuid ta on kindel, et litsentsi saamiseks vajaminevad kolm miljonit saadakse kokku.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist ja vaata juuresolevast videost.