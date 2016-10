Pangajuht: video teel pangakonto loomine pole piisavalt innovaatiline

«Tänane lahendus ei nõua enam näost näkku kohtumist, vaid töötab reaalajas videosilla alusel. Paraku ei võimalda see endiselt kasutada ärimudeleid, kus klientidele pakutakse tooteid automatiseeritult ja inimese roll on taustal protsesse jälgida,» rääkis Saar.

Saar tõi välja, et kuigi praegu on e-residentidel võimalik mugavalt ja kiiresti asutada Eestis ettevõte ning avavad distantsilt ka pangakonto, siis hetkel, mil loodud ettevõte sooviks pakkuda Eestis tervele Euroopa Liidule finantsteenuseid, põrkutakse uue probleemi otsa.

«Kui Eestis tuleb igal juhul kliendiga personaalselt videosild luua, siis edumeelsemates riikides on võimalik kasutada automatiseeritud lahendust, kus inimene monitoorib ning sekkub vaid vajadusel,» märkis Saar.

Saar lisas, et ettevõtte esindaja võiks pangakonto loomisel videos osaleda riskipõhiselt. «Kui risk on madal, saab kontakt toimuda automaatselt. Riske saab defineerida tehingusummade, päritoluriigi või teiste põhimõtete alusel. See oleks praktika, mis meid teiste riikidega konkurentsis hoiaks,» lisas Saar.

2017. aastal on oodata uut Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise direktiivi, millega seoses on mõistlik senine praktika uuesti üle vaadata ja astuda järgmine samm, ütles ta.

Selle nädala esmaspäeval jõutus rahandusministri määrus, mis seab paika täpsed nõuded ja reeglid sellele, kuidas pangad saavad videotuvastuse teel arvelduskontosid avada ja klienditoiminguid teha. Rahandusminister Sven Sester on öelnud, et sellega muutub pangakonto avamine lihtsamaks ja kiiremaks.

«Tahame teha elu mugavamaks, aga ühtlasi säilitada finantssektoris vajaliku turvalisuse. Juba mõnda aega on olemas infotehnoloogilised lahendused, mille abil saab inimese tuvastada distantsilt. On igati mõistlik võimaldada seda kasutada ka pangakontode avamisel,» rääkis Sester.