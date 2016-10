Ülemiste City täieneb 13-korruselise kõrghoone võrra

«Oleme ühe projekti juba koos Nordeconiga teinud, kes ehitas meile Lõõtsa 5 büroohoone. Uuele hoonele on ehitusluba väljastatud ja tööd algavad lähiajal,» rääkis Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov.

Jostov lisas, et paljud ettevõtted kolivad praegu vanadest büroohoonetest uutele pindadele. Uue hoone ehitamise kasuks räägib ka see, et maja asukoht on otse lennujaama terminalihoone kõrval, mistõttu peaks see olem iseäranis sobiv neile ettevõtetele ja asutustele, mis peavad palju reisima.

«Kuigi üldine uute äripindade ehitusmaht Eestis näitab pigem langustrendi, on Technopolis Ülemiste büroomaja ehitusleping meie jaoks sel aastal juba mitmes äripinna ehitus, milles saame kaasa lüüa,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur.

13-korruselisse Alexandre Liwentaali nime kandvasse hoonesse tuleb 9000 ruutmeetrit kontoripinda. Lõõtsa 12 büroohoone sai Eesti juurtega aviaatori ning lennunduse edendaja Alexandre Liwentaali nime, et luua lähedalasuva lennujaama ning Ülemiste City vahel mõtteline sild. Arhitektuurilahenduse tegi Novarc Grupp AS.

Ehituslepingu maksumus on üle kaheksa miljoni euro, hinnale lisandub käibemaks. Büroohoone valmib 2018. aasta teises kvartalis.