Vitamiinimüüja hullutab Eesti väikeinvestoreid

Investoriteliit meelitab kodulehel inimesi 12,5-protsendilise intressiga, millele lisandub veel edukustasu, ning teatab, et liiduga on juba liitunud 932 inimest, nende seas ka tippsportlane Mart Seim ja muusik Tanel Padar, vahendab Äripäev. Neid reklaamlauseid lugedes oli üllatav liiduga seotud Swen Uusjärve Äripäeva ajakirjanikule öeldu, et tegelikult on liidu kaudu investeerinud kokku 60 inimest.

Kuigi jääb segaseks, millistesse ettevõtetesse täpselt on nende inimeste raha paigutatud, on kindel see, et vähemalt osa raha on läinud firmasse Medical Pharmacy Group, mis turustab Meravita vitamiine ja tervisetooteid. Ametlikult on kõnealuse ettevõtte AS Medical Pharmacy Group ja liidu omanik erinevate firmade kaudu Uusjärve jumestajast elukaaslane Marre Naissoo.

Investoriteliidu tegevuse eest hoiatas inimesi finantsportaali rahaasjad.ee asutaja, investor ja pokkeriproff Madis Müür: «Kui neist rahaasjad.ee foorumis juttu tegin, siis nende eestvedaja selle asemel, et professionaalselt näidata argumentide ja tulemustega, et nad on tõsiseltvõetav investeerimisasutus, hakkas hoopis sõimama.»

