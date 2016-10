Kruuda endine firma kaotas 9,2 miljoni euro suuruse suhkrutrahvivaidluse

Esmaspäeval ei võtnud riigikohus menetlusse Luterma kaebust, millega jäi kehtima varasemate kohtutute otsus nõutud 9,2 miljonit mitte välja maksta.

Kohtud on varasemalt otsustanud, et Luterma ei ole suutnud veenvalt kohtule põhjendada ega tõendada, et kaebajale on üldse kahju tekkinud ning et see kahju võiks olla põhjustatud MTA otsusest.

Pankrotistunud AS-i Luterma pankrotihaldur esitas 2014. aastal Tallinna halduskohtule kaebuse, milles nõuab riigivastutuse seaduse alusel talle üleliigse laovaru tasu seadusega tekitatud kahju hüvitamist.

Oliver Kruuda valdusettevõtte AS Luterma, mille omanduses oli Eesti Euroopa Liiduga liitumisel maiustusetootja Kalev, pankrotistus 2011. aastal.

Uutel liikmesriikidel oli 2004. aastal enne EL-iga liitumist kohustus likvideerida põllumajandus- ja suhkrusektoris üleliigsed laovarud, et neutraliseerida EL-i turukorraldust mõjutavate kaubandushäirete ohtu. Varude mittelikvideerimisel pidid uued liikmesriigid üleliigselt laovarult trahvi tasuma.