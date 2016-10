Eesti geiaktivist tegeleb Rootsis ebaseadusliku võlgade sissenõudmisega

Kuna rootslanna Britt Dahlin tahtis müüa oma autot, läks ta autohindamisportaali Autopriser.net lehele, et näha, kui palju see väärt võiks olla, vahendab Rootsi Televisioon (STV). Kuigi naine lõpuks otsustas portaali poolt pakutavaid teenuseid siiski mitte kasutada, saadeti talle ikkagi 800-kroonine ehk ligi 82-eurone arve.

«Niipea, kui ma selle arve sain, kirjutasin neile, et ei ole mitte midagi neilt ostnud, kuid nad väitsid, et neil on väga selgelt kirjas, et nende veebilehe kasutamine on tasuline ja kui ma seda ei näinud, on see mu enda süü,» nentis Dahlin. Kuna naine oli pahane, et teda sellisel viisil petutud oli, otsustas ta arvet mitte tasuda.

-Reimo Metsa büroo ähvardab rootslasi inkassoga

Sellele aga järgnes ähvardus inkassoga. See laekus läbi Eestisse registreeritud advokaadibüroo Storm & Mets, mille üks omanikest on tuntud geiaktivist Reimo Mets. Juhul, kui arve saanu seda ei tasu, siis ähvardab advokaadibüroo teda Eestis kohtusse kaevata.

Mis puudutab aga Eestisse registreeritud advokaadibüroo Storm & Mets inkassoga ähvardamist, siis ei ole ettevõttel Rootsi Andmekaitse Inspektsiooni sõnul mitte mingisugust õigust seda Rootsis teha, kuna Euroopas kehtivad seadused näevad ette, et tarbija ja ettevõtja vahelised vaidlused lahendatakse tarbija koduriigi kohtus.

«Millegi pärast aga arvab advokaadibüroo Storm & Mets, et Rootsi tarbijad peavad järgima Eesti seadusi,» märkis Rootsi Andmekaitse Inspektsiooni jurist Josefine Paulie. Tema kinnitusel on inspektsioon teinud politseisse Eesti advokaadibüroo vastu avalduse, mis puudutab ebaseaduslikku võlgade sisse nõudmist. Tegemist on esmakordse sellise juhtumiga.

Kuna STV sai nii autohindamisportaali esindajate kui advokaadibürooga Storm & Mets suheldes vastuseks, et nad järgivad Eesti seadusandlust, käis telekanal poolteist nädalat tagasi Eestis, et uurida advokaadibüroolt Storm & Mets, miks nad tegelevad Rootsis ebaseadusliku võlgade sissenõudmisega. Siin said nad üsna kummalise kohtlemise omanikuks.

Esmalt ei leidnud nad mitte kedagi sellelt aadressilt, kuhu advokaadibüroo on registreeritud. Olles saanud aga vihje, et Reimo Metsa on võimalik leida teiselt aadressilt, leidis seal aset kummaline vahejuhtum. Nimelt põgenes Mets teleajakirjanike eest väitega, et tegemist on tema kaksikvennaga. Küsimusele, kas ta ajab Rootsis äri, vastas mees eitavalt.

-Autoportaaliga seoses ligi 3000 kaebust

Küll aga ei ole Britt Dahlin ainus, kes läbi autohindamisportaali Autorpriser.net sellisesse pettus on tõmmatud. Rootsi tarbijakaitseamet, tarbijate esindusorganisatsiooon Hey Consumer ja Euroopa Tarbijakeskus ütlevad, et nende poole on pöördunud kokku ligi 3000 rootslast, kes on samuti saanud mainitud autohindamisportaalilt arve teenuste eest, mida nad ei ole kasutanud.

Neist Rootsi tarbijakaitseamet ja Consumer Europe on ka Autopriser.net pidajatele saatnud välja märgukirjad. «Paljud, kes esitanud kaebuse autohindamisprotaali vastu, on öelnud, et nad sattusid sellele lehele kogemata erinevaid sotsiaalmeedia keskkond külastades, kus seda infot, et tasuda tuleb juba veebilehe külastuse eest, ei ole nii selgelt esitatud,» märkis Euroopa Tarbijakeskuse juht Jolanda Girzl.

Ka on tema sõnul olnud inimesi, kes on hakanud end registreerima veebilehe kasutajaks, kuid kui on avastanud, et see on tasuline, on nad sellest loobunud. Samas on aga veebilehe omanikud kasutanud autoomanik. «Tegemist on väga peene meetodiga,» nentis Girzl STV-le.

-Mõlemal ettevõttel esitamata aruanded

Postimehel pole seni õnnestunud Reimo Metsa kätte saada, et temalt selle kohta täiendavaid selgitusi saada. Äriregistri andmetel on Mets kas ainu- või kaasomanik ligi kümnes ettevõttes ning juhatuse liige mittetulundusühingus SEKY, mis tegeleb seksuaalvähemuste huvide kaitsmisega.

Ettevõtete hulgas on nii advokaadibüroo Storm & Mets, kui ka reklaami vahendav RM Meediaproduktsioon OÜ, inkasso ja krediidiinfoga tegelev DCH Europe OÜ, investeerimisele keskendunud Teodosius Invest OÜ ning õigusnõustamisega tegelev Pereõigus Õigusbüroo OÜ. Mitmel Metsale kuuluval ettevõttel on esitamata 2015. aasta majandusaasta aruanne.

Autopriser.net omanikuna on nende kodulehel kirjas UPSF OY. Tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega U. P. S. F. OÜ-ga, mille ainuomaniku ja juhatuse liikmena on äriregistris kirjas Andrei Kolesnikov. Kehra linna 2014. aasta mai alguses registreeritud ettevõttel on esitamata nii 2014. kui 2015. aasta majandusaasta aruanne.