Islandsbanki peaökonomist Ingolfur Bender ütles, et Islandi majandus peaks kasvama sel aastal 4,9 ja järgmisel 5,1 protsenti. Bender töötas pangas ka 2008. aastal, kui riigi pangasüsteemi tabas kaos, Islandi kroon läks vabalangusse ja Reykjaviki börs kaotas 80 protsenti väärtusest.

Nüüdseks on riigi majandus toibunud ja kasv jätkub hoogsas tempos. Valuutareserv on kosunud, kapital voolab sisse ja Islandi kroon on tugev. Eriti hästi läheb turismisektoril, mis elavdab ka muud majandust. Tööjõupuudus on suur ning hinna- ja palgatõusu surve kasvab.

Kasv on liiga kiire ja rahapoliitika liiga ekspansiivne. Keskpank langetas hiljuti baasintressi, mis oli viga, ütles Markets & Money Advisory ökonomist Lars Christensen. Aga ta lisab, et tasakaalustamatut mulli ei ole, nagu see kujunes 2006.-2007. aastal.

Christensen avaldas arvamust, et edaspidi peaks Island valuutakaose riski vältimiseks loobuma kroonist ja kasutama mõne teise riigi valuutat, näiteks Norra krooni või Kanada dollarit.