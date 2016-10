Nordea ametiühinguga kokkuleppele veel ei jõudnud

Kuigi Nordea panga ametiühing on kollektiivlepingu läbirääkimiste sisulist algust oodanud juba neli kuud, jõuti alles möödunud reedel üle pika aja taas läbirääkimistelaua taha, vahendab ERRi uudisteportaal. «Nordea läbirääkimised olid sisukad. Lepingukavandit arutati süsteemselt ja jõuti poole peale,» finantstöötajate liidu tegevjuht Tanel Erik Podar, lisades, et teisipäeval jätkatakse sealt, kus pooleli jäädi.

«Keerulisemates punktides on muidugi üksmeelt keerulisem leida, aga vähemalt on need punktid nüüd laual ja nende üle toimub arutelu. Loomulikult punktid, mis on töötajatele kõige olulisemad, on punktid, kus tööandja tahab võimalikult vähe järele anda ja nende kokkuleppimine võtab aega,» märkis Podar.

