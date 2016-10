Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul võib katsetuste õnnestumisel saada lahenduse väga suur keskkonnaprobleem. «See on Eestis päris suur probleem ning neid kumme vedeleb mitmel pool üle Eestimaa. Siiani pole aga osatud nendega eriti midagi teha,» ütles Sutter.

Kui katsed on edukad ning õli toodangukvaliteet ei kannata, siis kinnitab ettevõte, et on võimeline teisaldama kasutatavaks kütuseks kõik eesti jäätrehvid. Sutteri sõnul on vanad rehvid väga hea alternatiiv, sest õlisisaldus rehvides on umbes kolm korda suurem kui see on põlevkivis.

Eesti Energia projektidirektor Veljo Aleksandrovi sõnul kestab detsembris algav katseperiood kaks kuud. Projektidirektori hinnangul saadakse esimesed tulemused teada kohe katseperioodi alguses ning tulemused võetakse kokku järgmise aasta esimese kvartali jooksul.

Varasemalt on vanadest rehvidest õli tootmist katsetatud nii Enefit140 tehases kui ka Tallinna Tehnikaülikooli laborites. Praegused katsed viiakse samuti läbi Eesti Energia Enefit140 õlitehases.

Aleksandrovi sõnul on kõik senised katsed olnud väga julgustavad ning muudatusi toote kvaliteedis ega õhuheitmetes pole siiani täheldatud. «Eraldi tehnoloogiat rehvihakkest õli tootmiseks vaja ei ole, vaid kasutatakse olemasolevaid õlitootmisseadmeid, kus rehvihake koos põlevkiviga kuumutatakse kuni 450 kraadini,» selgitas Aleksandrov.

Katsetusteks kulub 1000 tonni purustatud vanu rehve – põlevkivile lisatakse neid kuni 10 protsenti, vähehaaval rehvihakke osakaalu suurendades. Projektidirektori sõnul alustatakse esialgu väiksematest kogustest.