Mustal Mandril kullajahil

Sellise sõnumi andsid ettevõtjad kaubandus-tööstuskoja ja välisministeeriumi eelmisel nädalal korraldatud Aafrika foorumil, vahendab Äripäev.

Foorum tõi kokku ettevõtjaid nii Eestist kui ka Mustalt Mandrilt, et jagada kogemusi, kuidas paremini koostööd teha.

Paljud Eesti ettevõtjad, kes on Aafrika pinnal kanda kinnitanud, peavad edu võtmeks hea kohaliku partneri leidmist, ent ka oskust võõras kultuuriruumis kohaneda. «Aafrika on senimaani ainuke koht, kus kohalikud ettevõtjad on meie äri avasüli vastu võtnud,» ütles Ugandas pesu äri alustanud Kalev Roosiväli. Loe edasi Äripäevast.