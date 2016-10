OPEC ei suutnud kokku leppida, kuidas naftatootmist kärpida

Kui naftakartell OPEC kavatseb nüüd tootmist külmutada ja vähendada, siis tähendab see, et OPEC on kaks aastat kestnud naftahinnasõja USA naftatootjatele kaotanud, ütles DNB panga naftaanalüütik Torbjörn Kjus ajalehe Dagens Industri.

Naftakartell OPEC on kutsunud Venemaa ja teiste OPEC-isse mittekuuluvate naftat tootvate riikide esindajad selle kuu lõpul ühisnõupidamisele, et arutada naftahinna tõusu võimalusi, teatas Katari energeetikaminister Mohammed Saleh al-Sada pärast kohtumist Venemaa energeetikaministri Aleksandr Novakiga.

Putin: Venemaa on valmis OPEC-i naftatootmise piiranguga ühinema

Venemaa president Vladimir Putin ütles maailma energiakongressil, et naftakartelli OPEC mittekuuluv Venemaa on valmis ühinema naftatoodangu piiramise abinõudega, kuna see on ainus tee kaua aega madala naftahinna käes vaevelnud naftaturu tasakaalustamiseks.