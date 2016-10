Norra meedia: ettevõtluses tuleb eeskuju võtta Eestist

Selleks, et naftasõltuvuselt ümber kohaneda, on vaja välismaalaste jaoks lihtsustada äriühingute moodustamist, anda maksusoodustusi idufirmadesse investeerimiseks ja luua selge visioon ettevõtlusele, mis pakub alternatiivi avalikus sektoris töötamisele. Need on kolm meedet, mida õppida Eestilt, Saksamaalt ja Suurbritannialt, kirjutab Aftenbladet.

E-residentsus tagab selle, et kõik saavad Eestis asutada ettevõtte vähem kui ühe tunniga – sõltumata enda geograafilisest asukohast. Aftenbladeti hinnangul on Eesti üks riike, mis on tegelikkuses suutnud kohaneda.

«Eesti on märganud, et tehnoloogia on määrav, kui tahta tulevikuga sammu pidada,» kirjutab ajaleht. «Pikaaegne koostöö pankade, avaliku sektori ja kindlustusfirmade vahel on viinud selleni, et Eestis on üks digitaalsemaid riigihaldusi. Meie viimases raamatus «Konkurransekraft – gründere som endrer Europa» on juttu sellest, kuidas Eesti ennast ümber on korraldanud. Madalad maksud ja vähene bürokraatia on ettevõtluse lihtsaks teinud.»

Eestis tehtust on palju sellist, mis inspireerib Euroopat, kirjutab Aftenbladet. Samuti peaks see inspireerima Norra valitsust suurendama idufirmadesse tehtavaid investeeringuid, leiab väljaanne ja tunnistab samas, et ka Norra on selles vallas juba häid kogemusi saanud.

«Ühiskonda ehitatakse üles alt poolt ja idufirmade rajamine on elav tõestus sellele,» lõpetavad Olaus Trygve Bjuland ning Hermund Haaland enda artikli Aftenbladetis.