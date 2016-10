«Mul on hea meel kinnitada, et EL on valmis allkirjastama kõikehõlmavat majandus- ja kaubanduslepet Kanadaga. See kujutab endast verstaposti ELi kaubanduspoliitikas ja meie pühendumust sellele,» lausus ELi eesistujariigi Slovakkia peaminister Robert Fico.

ELi ja Kanada majandus- ja kaubanduslepe ehk CETA seob ELi 500 miljoni elanikuga turu maailma suuruselt kümnenda majandusega.