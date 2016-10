Peaminister Taavi Rõivas ütles reedel Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister», et ei oleks toetanud rahandusminister Sven Sesteri kava kutsuda riigikogu liikmed riigifirmade nõukogudest tagasi, kui valitsus seda neljapäeval arutanud oleks, vahendas Eesti Rahvusringhäälingu ERRi uudisteportaal.

«Eile hommikul küsisin ma Sven Sesteri käest üle, kas ta soovib arutelu sellisel kujul, et me ütleme sellele kiire «ei». Sellisel kujul, nagu ta välja pakkus, oleks saanud 15 minutiga asi arutatud ja punkt tagasi saadetud,» ütles peaminister saates, rääkides sellest, miks ei arutanud valitsus neljapäevasel kabinetinõupidamisel küsimust riigikogu liikmete kuulumisest nõukogudesse.

«Sester oli minuga nõus, et mõistlik on sellega teemaga edasi töötada nii, et pakume ühiselt välja mõistliku lahenduse, mis võiks sobida kõigile koalitsiooni osapooltele,» väitis peaminister.

Sester, kes on varem öelnud, et koalitsioonis ei ole selle küsimuse osas tõsist tüli, ütles Rõivase väljaütlemisi pressiesindaja vahendusel kommenteerides, et ainukesena koalitsioonipartneritest on tema ettepaneku vastu Reformierakond.

«Tulenevalt asjaolust, et kaks õiguskantslerit, kelle põhiseadusest tulenev ülesanne on kontrollida õigusaktide kooskõla põhiseadusega, on asunud seisukohale, et riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega äriühingute nõukogudesse on keelatud, tegin ettepaneku arutada teemat valitsuse kabinetiistungil ja kujundada seisukoht, et vastuolud kõrvaldada. Peaminister lubas lähiajal teema valitsuskabinetti arutelule tuua. Selleks ajaks lubas Reformierakond ka omapoolsed lahendused pakkuda,» selgitas Sester olukorda pressiteates.

«Minu ettepanek valitsusele on selge: praegu on tegemist vastuoluga põhiseaduse ametite ühitamatuse põhimõttega ning võimude lahususe ja tasakaalustatuse printsiibiga. Riigikogu liikmed tuleb nõukogudest tagasi kutsuda,» ütles rahandusminister.

«Koalitsioonierakonnad on selles küsimuses käitunud selgelt erinevalt. Kui Reformierakond on soovinud oma riigikogu liikmeid riigi äriühingutesse nimetada, siis IRL ja SDE on jaganud teistsugust väärtushinnangut ning ei ole oma esindajad riigi äriühingutesse välja pakkunud.»

Rahandusministeerium küsis riigikogu liikmete riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogusse kuulumise lubatavuse kohta õiguskantsleri seisukohta seoses riigi osaluspoliitika valge raamatuga, mida arutati valitsuskabinetis 7. juulil. Valitsuskabinet ei jõudnud selles küsimuses üksmeelele ning lepiti kokku, et teema juurde tullakse tagasi. Valitsusliidu erakonnad on selles küsimuses ka praktikas erineval moel toiminud – IRL ja SDE ei nimeta oma riigikogu liikmeid nõukogudesse, Reformierakond nimetab.

Käesoleva aasta oktoobri seisuga on kokku 12 riigikogu liiget 10 riigifirma nõukogus. Sihtasutustest on parlamendi liikmeid nimetatud 25 kohale 18 sihtasutuses, millest keskkonnatasude seaduse alusel on riigikogu ise Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogusse määranud neli riigikogu liiget.