MTA on OÜtamiselt aastaga kogunud ligi kaks miljonit eurot makse

Riigikohtu töösuhte varjamist puudutava otsuse järel on amet 800 ettevõtja maksuasjad üle vaadanud ning ettevõtjaid vajadusel nõustanud. Selle tulemusel on üheksa kuuga lisandunud töötasu väljamakseid 3,5 miljonit eurot, millelt on tööjõumakse tasutud ligi 1,9 miljonit eurot, ütles MTA pressiesindaja Mailin Aasmäe BNS-ile.

«Kontrolle oleme pidanud alustama vaid kahe isiku puhul, kuna nõustamise käigus ei saanud me kindlust, kas senised tehingud on olnud korrektsed,» rääkis Aasmäe.

MTA on varem märkinud, et nende mõjuanalüüs näitab seda, et lepingu ümbervormistamisel töö- või juhatuse liikme tasusid saama hakanud isikute arv on kuust kuusse stabiilselt suurenenud.

MTA teatas möödunud aasta oktoobri keskel, et kavatseb ühendust võtta niinimetatud OÜtamise kahtlusega ettevõtetega ja neid nõustada, kuidas oma tegevus seadustega kooskõlla viia. Maksekäitumist mitte muutvate ettevõtete osas plaanis amet alustada maksukontrolli.

OÜtamine on näilik olukord ettevõtete vahelisest teenuse osutamisest, et vähendada või hoida kõrvale tööjõumaksude tasumisest.