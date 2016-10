Sutter: ootame Jordaanias veel ainult Hiina valitsuse lõplikku heakskiitu

«Jordaania valitsusega on sõlmitud veel viimased kokkulepped. Selle projekti raames on sõlmitud üle 200 lepingu,» ütles Sutter reedel Eesti Energia kolmanda kvartali tulemusi tutvustaval pressikonverentsil.

Sutter sõnas, et enamik toiminguid Eesti Energia poolt on tehtud ja kõik lepingud on sõlmitud. «Oleme minemas implementeerimisfaasi, kui oleme saanud lõpliku rahastamise heakskiidu,» ütles Sutter. «Usume, et lõplikud tingimused saavad veel selle aasta jooksul sõlmitud,» lisas ta.

Sutter sõnas, et osa tehnikast on juba Jordaaniasse viidud ja koheselt peale Hiina valitsuse lõpliku heakskiidu saamist on ettevõte valmis töid alustama, kuna graafik jaama valmissaamiseks on päris pingeline.

«Niipea, kui financial closure saabub, väheneb meie osalus 10 protsendile,» sõnas ta, lisades, et see on ettevõtte jaoks pöördepunkt, mil projekt antakse valdavalt partneritele üle.

Eesti Energia allkirjastas mai alguses lepingu, millega müüb 45 protsenti Jordaania põlevkivielektrijaama ja –karjääri projekti aktsiatest Hiina riigiettevõttele Yudean Group (Yudean) ning jääb 10 protsendiga projekti väikeaktsionäriks. Lepingu kohaselt suurendab projekti kaasarendaja YTL International Berhad (YTL) osalust seniselt 30 protsendilt 45 protsendini ja senine väikeaktsionär Near East Investments väljub projektist.

Eesti Energia on Jordaania projekti seni investeerinud umbes 25 miljonit eurot ja hetke seisuga ei tohiks ettevõte projektiga kahjumisse jääda, on Sutter varem öelnud, lisades, et täpsed numbrid avalikustatakse peale lõplikku rahastamist.