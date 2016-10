EKP langetab võlakirjade ostuprogrammi pikendamise otsuse detsembris

EKP analüüsib, missuguseid võlakirju osta, analüüsitakse nii mahtu kui võlakirjade kvaliteeti, selgitas ta. Tema hinnangul on keskpanga rahapoliitika õnnestunud, kuid rahapoliitikal on piirid ja see vajab maksu- ja struktuuripoliitika toetust.

EKP eesmärk on vältida Euroopas Jaapani-laadset deflatsiooni. Majanduskasvu tuleb suhtuda tõsiselt, kuna tööjõud kasvab ja töökohti on vaja juurde luua. Nowotny ütles, et Austria püüab taotleda Londonis asuva Euroopa pangandusjärelevalve asutuse kolimist Viini.