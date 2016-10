Türgis algas parvlaeva Leiger meeskonna väljaõpe

Taavi Kotka missioon Eesti ees sai täidetud

Neli aastat tagasi kaheks aastaks riigi teenistusse tulla lubanud Taavi Kotka ütleb, et ei soovinud olulisi algatusi pooleli jätta ja seepärast lahkub alles nüüd, jaanuari lõpus. Nelja aastaga on inglise keeles end Eesti riigi IT-juhiks (governement CIO) nimetav asekantsler õppinud, et isegi riigisektoris on kriisiolukorras võimalik asju superkiirusel ellu viia.