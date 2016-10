Pilveteenus annab töö- ja tegutsemisvabaduse

Pilveteenus tähendab võimalust salvestada andmeid, neid töödelda ja edastada internetipõhiste e-teenuste ja programmide kaudu. Sel viisil saab kasutada ka tekstitöötluslahendusi, ühiseid kalendreid ja failihaldussüsteeme. Pilveteenuseid kasutatakse peamiselt eraviisiliselt (pildi-ja failijagamisprogrammid nagu Dropbox, Google Drive), kuid üha enam tunnevad sarnaste mugavate lahenduste vastu huvi ka ettevõtted.

Elisa Eesti poolt väikeste ja ettevõtjate seast läbiviidud uuringu järgi on enam kui 70%-le vastanud ettevõtjatest oluline ligipääs tööfailidele ja e-kirjadele olenemata asukohast. Aina enam töötatakse kontorist väljaspool, töö on liikuvam ja see on loonud vajaduse lahendusteks, mis lubavad vajalikku infot üksteisega olenemata asukohast jagada. Pilveteenused teevad selle võimalikuks. Lisaks aitavad pilveteenused säästa ka kulusid.

Kõik ühest kohast – kuue lepingu asemel üks

Elisa äriklienditeenus Pilvekontor 365 koondab ühte kõik ettevõttele elutähtsad mobiilside- ja tarkvarateenused. Lisaks kõnedele, sõnumitele ja 4G internetile saab kasutaja Microsoft Office 365 pilveteenuse, kuhu kuuluvad e-postiteenus, turvaline virtuaalne salvestusruum (1TB) failide hoidmiseks ning MS Office programmide kasutusõigus.

Tavapäraselt teevad ettevõtted erinevate teenuste tellimiseks mitu lepingut, siis Pilvekontor 365 aitab teenusepakkujate arvelt säästa. Näiteks jääb kasutajal ära vajadus uuendada iga-aastaselt oma Wordi, Exceli ja teiste Office’i programmide litsentse ja tasuda litsentsikulu ning tal on alati ligipääs kõige uuematele programmidele. 1TB suurune pilveruum aitab kokku hoida serveri soetamis- ja ülalpidamiskuludelt. Hinnanguliselt võib viie töötajaga ettevõte säästa oma tavapärastelt mobiilside- ja tarkvarakuludelt üle mitmesaja euro aastas.

Arvuta, kui palju saaksid sina oma ettevõtte mobiilside- ja tarkvarakuludelt säästa.