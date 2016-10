Apollo võitis rahvusvahelise teenusedisaini auhinna

​Konkursi lõppvõitja kuulutati välja täna Amsterdamis toimuva rahvusvahelise teenusdisaini konverentsi raames. Võidust teatas Apollo tegevjuht Mauri Dorbek sotsiaalmeedias.

Dorbeki sõnul tuli võit üllatusena. «Me ei osanud seda oodata, tore oli juba see, et me nominentide hulka sattusime,» sõnas ta. «Laual oli ikkagi üle saja töö ja 14 parema hulgas olla oli juba omaette saavutus.»

«Üritus oli päris võimas ja kogu meeskond on väga õnnelik ja tänulik auhinna eest.»

Dorbek ütles, et tehtud on suur töö ning kõige suurem võitja on seejuures tarbija. «Hinnati, kuidas on organisatsioon seestpoolt muutunud ja kuidas see on tarbijale toonud lisahüvesid läbi teenuse, mida tarbija kasutab,» selgitas ta.

«Ja tuli ära! Service Design Network Global Award kõige parema ja edukama kommertsprojekti eest. Olla kõrvuti globaalsete hiidudega, nagu Deutsche Telecom ja Philips, pole üldse paha!» kommenteeris uue ärimudeli väljatöötamisel abiks olnud teenusedisaini ja brändinguagentuur Brand Manual oma sotsiaalmeedia lehel.

Service Design Award on teenusedisaini tippauhind, mille valimist korraldab 2004. aastal loodud teenusedisaini võrgustik Service Design Network, mis koondab valdkonna eksperte, koole ja ettevõtteid üle maailma.

Raamatupoena alustanud Apollo on alates 2009. aastast teinud uuendusi, mille tulemusena on sellest saanud meelelahutusbränd, mis lisaks raamatutele, muusikale ja filmidele on nüüd ka Eesti suurim kino- ja mahlabaaride kett.