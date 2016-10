Ikea süüdistab Vene politseid väljapressimises

Ikea Venemaa peakontor asub Himkis, kus kohalik politsei uurib, kas Ikea on maksnud korralikult makse, kui Saksa Ikea müüs Vene tütarfirma Hollandi Ikeale.

Politsei väidab, et Ikea on jätnud makse maksmata 32 miljardi rubla väärtuses. Ikea andmetel oli tehingusse kaasatud mitmeid kohalikke audiitorfirmasid, millega konsulteeriti maksumäära üle.

Politsei on korduvalt teinud reide Ikea Himki peakontorisse. Ikead süüdistatakse krundi võltsdokumentidega omastamises. Ikea väidab, et tegu on väljaspressimisega.

Politsei nõuab 1993. aasta maadokumente. Ikea Venemaa jurist Semjon Ševtšenko kinnitas, et kõik nõutud dokumendid on politseile esitatud.