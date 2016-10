Vitsur: palgad erinevad samamoodi nagu Pätsi ajal

Neljapäevane Postimees kirjutas, et riigiteenistuja samaväärne töö Harjumaal ja Tallinnas on kuni 16 protsenti kallim kui näiteks Tartus või Viljandis.

Vitsur leiab, et töö ostujõud peaks regiooniti olema võimalikult ühesugune, kuid see ei saa olla absoluutne nõue. «See peab jälgima ning olema kooskõlas töö produktiivsusega ning meeldib see meile või mitte, aga Tallinn annab teistest regioonidest suurema sünergia kõikidele ettevõtmistele,» selgitas ekspert.

Vitsuri sõnul mängib siin rolli mastaabiefekt, paremad koostöövõimalused, integratsioon ning üldine turuolukord. «Esiteks peab tagama mitte numbri ja vaid tegeliku sissetuleku: enam-vähem võrdse töö eest võrdsel tasemel, kuid tuleb kindlasti arvestada töö produktiivsust,» toonitas ekspert öeldut.

«Esimene mulje, kui ma neid numbreid vaatasin, oli see, et praegused vahed pealinna ning teiste regioonidega on peaaegu samasugused nagu Pätsi ajal. Ka siis olid vahed hindades ning töötasudes umbes 20 protsenti,» rääkis ekspert.

Vitsuri sõnul on Tallinnas juba puht objektiivselt paljude tööde tegemisel produktiivsus kõrgem kui mujal. «Kui seda mitte arvestada, võib see tuua majandusele väga kehvad tagajärjed,» selgitas ta.

«See on paratamatu olukord, sest võtame näiteks advokaadi Tallinnast – tal on kliente palju, teeb koostööd rahvusvaheliste firmadega. Aga kui ta on kuskil Antsla linnas, pole tal mõnes kuus võib-olla ühtegi klienti. Järelikult ei saa nii olla, et honorarid oleksid võrdsed,» ütles Vitsur.