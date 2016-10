Saxo Banki analüütik: ELi-Kanada vabakaubandusleppest võidaks eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa riigid

Saxo Banki makroanalüütik Christopher Dembik kirjutab, et kuigi ELi-Kanada vabakaubanduslepe (CETA) pole Euroopa majandusele mingi imerohi, võidaksid sellest enim just vaesemad riigid. Veel paremaid kaubandusvõimalusi looks aga tema sõnul lepe ELi ja USA vahel (TTIP).