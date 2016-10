FT: Euroopa Liit ei kavatse Gazpromi trahvida

Allikate andmetel pääseb Gazprom Ida-Euroopas konkurentsi piiramise ja oma domineeriva positsiooni ärakasutamise eest trahvist, kuid peab andma õiguslikult siduva lubaduse, et muudab edaspidi oma tegevusmeetodeid.

Juhul kui Gazprom peaks uuesti konkurentsireegleid rikkuma, võib komisjon kehtestada talle trahvi, mis võib ulatuda 10 protsendini firma aastakäibest.

Briti leht kirjutab, et Euroopa Liidu leebe otsus Gazpromi kohta kindlasti ei meeldi Ida-Euroopa ja Balti riikidele, mis on nõudnud Gazpromile karmimat karistust. Nende hinnangul on tegemist testiga, kas komisjon kaitseb nende huve Vene gaasimonopoli vastu. Iseäranis Poola ja Leedu on väljendanud seisukohta, et Venemaa kasutab gaasi poliitilise surve vahendina, ja on kriitilised Brüsseli suhtes, mis ei ole sekkunud nende kõrgema gaasihinna probleemi lahendamisse.

«Trahvi ei tule ja see on poliitiliselt väga halb signaal," ütles üks EL-is suursaadik lehele. "Me lootsime, et trahv tuleb. Ja isegi kui Gazprom on nõus muutma oma käitumist, miks ei nõuta talt maksmist varasema seaduserikkumise eest?» lisas ta.

Ebaõige gaasihind puudutas Eestit, Lätit, Leedut, Poolat ja Bulgaariat.

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager ja Gazpromi juhatuse aseesimees Aleksandr Medvedev peaksid kohtuma selle nädala lõpul, et saavutada kokkulepe või teatada sellele lähedale jõudmisest.