Deutsche Bank üllatas korraliku kvartalikasumiga

Tulemus oli tunduvalt parem kui analüütikute prognoositud 949 miljoni eurone kahjum.

Pangagrupi tulud kasvasid 7,5 miljardi euroni, 10 protsenti suurenes investeerimispanganduse tulu.

Panga tegevjuht John Cryan kinnitas, et struktuuri muutmine jätkub edukalt. Ta ütles, et USA kohtuministeeriumi nõutav 14 miljardi dollari suurune trahv on lõplikult lahendamata ning et pank püüab kõneluste teel taotleda selle vähendamist. Allikas kinnitas septembri lõpus AFP-le, et pank tahab kaubelda trahvi 5,4 miljardile eurole.