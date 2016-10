Nordea võtab lõpuks Tere üle

„Tere uus nõukogu ja juhataja Aivar Rehe täidavad oma ülesandeid ja teevad oma parima, et segadustest hoolimata tagada ettevõtte toimimine ja selle varade väärtuse säilimine,“ ütles Mody. „Tere endisel juhatajal Oliver Kruudal ei ole volitusi ettevõtte nimel tegutsemiseks ega esinemiseks. Kõik volitused Terega seotud küsimusi lahendada ja otsuseid langetada on Tere juhatajal Aivar Rehel ning ettevõtte uuel nõukogul, mida juhib Tere emaettevõtte Elveda pankrotihaldur Maire Arm.“

Postimees kirjutas eile, et Kruudal õnnestus selle nädala alguses takistada Tere ülevõtmist võlausaldaja Nordea Panga poolt, sest vaidlustas uute juhtide kandmise Äriregistrisse. Selle sammu tulemusena polnud paljude Tere töötajatele kuid ka äripartneritele selgust, kes ettevõtet juhib. Tootmisüksused aga kinnitasid allumist vaid registris avaldatud juhile. Tere palgatud suhtekorraldusfirma teatas samuti, et kõrvalisi isikuid ei lubata ettevõttesse, kelleks sellel hetkel oli just pankrotihalduri määratud juhataja Rehe.