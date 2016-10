Andres Sutt asub tööle Eesti Energias

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on ettevõtte strateegiliste eesmärkide seas nii põlevkivil põhineva energiatootmise kindlustamine kui ka uute taastuvenergia võimsuste rajamine.

«Selleks, et suudaksime vähendada energiatootmise CO2 intensiivsust ja panustada Eesti kliimaeesmärkide täitmisse säilitades samal ajal põlevkivitööstuse poolt loodava väärtuse riigi jaoks, peame olema kursis energiatootmist puudutavate regulatsioonidega nii Eesti kui Euroopa vaatest. Samuti peame andma oma panuse selliste regulatsioonide kujundamisse, mis võimaldaksid klientidel tarbida Euroopa kliimaeesmärkidele vastavalt toodetud konkurentsivõimelise hinnaga energiat ja tagaksid kõrge varustuskindluse. Seetõttu on meil väga hea meel, et Andres liitub meie meeskonnaga,» rääkis Vals.

Andres Suti peamised eesmärgid Eesti Energias on töötada välja seisukohad Eesti Energiat puudutavatele regulatsiooniväljakutsetele ning esindada ettevõtet organisatsioonides, töögruppides ja suhtluses regulatsioonide väljaandjatega.

«Usun, et 25 aastat nii finantsregulatsioonide kujundajana Eestis kui ka mitmekülgne rahvusvaheline kogemus ning ulatuslik suhtevõrgustik aitab mul koos meeskonnaga edukalt esindada Eesti Energia ja Eesti riigi kui omaniku huve. Mind on alati huvitanud ärisektor. Energeetika on strateegiline ettevõtlusvaldkond ja Eesti Energia on rahvusvahelise haardega ettevõte ning see tegi minu jaoks otsustamise lihtsaks. Pakkumine tuli ka isiklikust seisukohast sobival ajal, sest soovisime tulla tagasi Eestisse, et anda ka oma nooremale pojale kuuluvustunne Eesti ühiskonda,» ütles Andres Sutt.

Andres Sutt on varem töötanud Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) tegevjuhi vanemnõunikuna ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu liikmena, esindades Eestit IMFi Põhja-Balti valijaskonnas. Aastatel 2001–2009 oli ta Eesti Panga asepresident. Andres Sutt liitub Eesti Energiaga 3. jaanuaril 2017.