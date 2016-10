Remo Holsmer: järgmise aasta riigieelarve toetab majanduskasvu

Holsmer tõi välja, et järgmise aasta eelarves on arvestatud nii sotsiaalmaksu langetamise kui maksuvaba tulu tõusuga.

«Sotsiaalmaksu määr langeb 2018. aastaks 32%-ni. Tööjõumaksude langetamine suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ning jätab palgasaajatele rohkem raha kätte. Maksuvaba tulu tõus kolme aastaga 205 euroni vähendab nii maksukoormust ettevõtetele kui parandab väiksema sissetulekuga inimeste elujärge. Seda toetab väiksema sissetulekuga inimestele loodav võimalus saada tagasi töötasudelt aasta jooksul tasutud tulumaks,» rääkis rahanduskomisjoni esimees.

«Sel nädalal avaldatud Rahvusvahelise Valuutafondi raport Eesti kohta toetab tööjõumaksude veelgi suuremat langetamist, samuti toetatakse ideed riigisektori efektiivsemaks muutmisest,» lisas Holsmer. «Eelarvepoliitiliste otsustega jätkamegi riigireformi elluviimist ning valitsemise mahu ja bürokraatia vähendamist.»

Holsmer märkis, et valitsussektor tervikuna investeerib järgmisel aastal majanduskasvu toetamiseks kokku üle miljardi euro: 2017. aastal tehakse korda ja laiendatakse rida olulisi infrastruktuuri objekte ning haiglaid, koole ja teisi avalikke asutusi.

«Riigi eesmärgiks on luua atraktiivne ettevõtluskeskkond, kuid teisalt investeeringute kaudu majanduskasvu tagant tõugata. Märgiline samm on kindlasti Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine kui taasiseseisvunud Eesti suurim teedeinvesteering. Samuti on oluline riigipoolne investeering Haabersti ja Russalka ristmike ehitusse,» lausus riigikogu liige.

2017. aasta riigieelarve on täna esimesel lugemisel riigikogu suures saalis. Eelarveprioriteetideks on julgeoleku tugevdamine, majanduskasvule kaasaaitamine ja tööjõumaksude langetamine, madalapalgaliste ning lastega perede toimetuleku parandamine ja laste sündi toetava keskkonna edasiarendamine.