Taavi Kotka lahkub Eesti IT-juhi kohalt

Kotka jõudis sel ametikohal töötada 2013. aasta veebruarist. Aastatel 2000 kuni 2012 oli ta IT-ettevõtte Webmedia (tänase Nortali) töötaja ja hilisem juhatuse esimees.

«Ta aitab leida endale järeltulija ja lahkub 31. jaanuaril,» ütles MKMi avalike suhete juht Rasmus Ruuda BNSile. Ruuda sõnul soovib neli aastat ministeeriumis töötanud Kotka leida uusi väljakutseid erasektorist.

Postimehe täna hommikul esitatud küsimusele, kas vastab tõele, et ta lahkub MKMi asekantsleri ametist, lausus Kotka lakooniliselt: «Räägime homme sellest.»

Kui küsimust korrati, märkis Kotka, et seda on spekuleeritud juba kolm aastat, kuid kuna ta on parasjagu koosolekul, siis ei soovi ta täna rohkem sel teemal rääkida.

Taavi Kotka, Rutt Annuse ja Siim Sikkuti algatatud hetke suurim ja maailmas rohkelt tähelepanu pälvinum on e-residentsuse projekt, mille eesmärgiks on võimaldada välismaalastele läbi spetsiaalse elektroonilise kaardi abil ligipääsu Eesti riigi IT-teenustele, asutada siin ettevõtteid ja avada pangakontosid.

Aastal 2014 valiti ta Euroopa parimaks IT-juhiks.

1979. aastal sündinud Kotka on lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning õppinud informaatikat Tartu ülikoolis ja Tallinna tehnikaülikoolis.