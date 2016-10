Grybauskaite: Leedu põhjustab Rail Balticu elluviimisel enim probleeme

«Rail Baltic on kolme riigi ühine projekt ja Leedu näeb siin selgelt kõige halvem välja. Meie valmistame raudtee rajamisel kõige enam probleeme. Nagu ma olen ka varem öelnud, see on eelkõige Leedu Raudtee pärast,» ütles Leedu president pärast kohtumist Eesti presidendi Kersti Kaljulaiuga.

Grybauskaite avaldas lootust, et Leedu uus valitsus võtab projekti elluviimisel vastutuse ega allu Leedu Raudtee survele.

«Nagu me näeme, on Leedu Raudtee selle suurprojekti edenemist ja elluviimist pidevalt saboteerinud.»

Leedu president tõi välja, et Leedu on sattunud surve alla, mistõttu on uue valitsuse roll Rail Balticu realiseerumisel väga oluline.

Leedu Raudtee tegevjuht allkirjastas Rail Balticu hanke- ja lepingumudeli kolmest Balti riigist kõige viimasena.

Pressikonverentsil osalenud Eesti president Kersti Kaljulaid ütles, et Rail Baltic on algatus, mis aitab ühest küljest Balti riike omavahel veelgi ühendada ning teisalt ühendada meie piirkonna riike ülejäänud Euroopaga.

«Meie kõigi huvides on sellega kiiresti edasi liikuda,» märkis ta.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.