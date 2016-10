Aktsionärid jätsid Indrek Kasela Ekspress Grupi nõukogust tagasi kutsumata

Üldkoosoleku kutsus kokku ning ettepaneku nõukogu liikmete vahetamiseks tegi Hans Luik. Selle vastu oli ning senise nõukogu töö jätkumist soovis 13,4 protsendi suuruse osalusega aktsionär, keda esindab pank ING Luxembourg.

Kui Luik tegi ettepaneku kutsuda nõukogust tagasi Indrek Kasela, siis üldkoosolekul osalenud aktsionärid seda ei toetanud, kusjuures Kasela tagasikutsumise vastu hääletasid pea kõik aktsionärid, selle poolt ei antud ühtegi häält.

Teistest päevakorrapunktidest otsustasid aktsionärid aga tagasi kutsuda senine esimees Viktor Mahhov ning nõukogu liikmed Jaak Ennuste ja Kari Sakari Salonen. Nõukokku otsustati määrata Marek Kiisa, Peeter Saks, Aleksandras Česnavičius ja Gunnar Kobin, nagu nägi ette ka Luige ettepanek.

«Meie firmas ei toimu juhtivate ametikohtade muudatusi nii tihti kui mõne konkurendi juures, aga mõnikord ikka tuleb,» ütles suuraktsionär ja üldkoosoleku kokku kutsunud Hans Luik üldkoosolekul.

Ta rääkis, et muudatuste põhiline tagamaa oli see, et firmat alates 1993. aastast juhtinud Gunnar Kobin lahkub tegevjuhtimisest. Luige sõnul on Kobin aga öelnud, et sooviks meedia juures ikka olla ja saada nõukogu liikmeks.

«Temaga rääkides ja mitmete nõukogu liikmetega rääkides on prevaleerima jäänud selline mõte, et nõukogu võiks olla natuke rohkem aktiivne meedia ja uue tehnoloogia investeeringute suunas, mistõttu mõned muutused nõukogu liikmete hulgas tuleks minu arvates teha,» lisas Luik.

Ta rääkis, et loodab, et uus nõukogu saab olema aktiivne ja otsustav. Ta rääkis, et praegu on meediaäri eripära see, et palju tuleb mitmesuguseid koostööpakkumisi.

«Ega vana trükiajakirjandus ja trükimasinad meid kaua enam ei toida ja Ekspress Grupp liigub kindlasti sinna, kus on uued väljakutsed meedial koos telekomidega, streaming-firmadega ja nii edasi,» ütles Luik.

Üldkoosolekul osales kokku 74,9 protsenti hääleõiguslikest aktsiatest ning aktsionärid hääletasid tagasikutsumisi ja nimetamisi iga ettepanekuna eraldi, samuti oli hääletuse all endise nõukogu ametisse jätmine tervikpaketina. Nõukogu muutmata jätmise ettepanekut aktsionärid ei toetanud.

Otsus tähendab, et esialgu jätkab nõukogu kuueliikmelisena, ent alates 1. jaanuarist 2017 hakkab nõukokku kuuluma seitse liiget. Siis jõustuvad ka Kobina volitused, teiste nõukogu liikmete volitused juba kehtivad.