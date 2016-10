Liikluskindlustus teenis aegade suurima poolaastakahjumi

Liikluskindlustuse fondi ja kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on kahjumi põhjus eelkõige Eestis toimunud liikluskindlustusjuhtumite koguarvu ja keskmise kahjuhüvitise summa kasvamine, sealhulgas ka kindlustusandjate kulud.

«Selle tulemuseks on kõigi aegade suurim poolaasta kahjum liikluskindlustuses 2016. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga,» selgitas Piirsalu.

Tema sõnul on kahjumit liikluskindlustuses teenitud juba üsna kaua, mistõttu on ka liikluskindlustuse keskmine maksumus kliendi jaoks juba pikemat aega tõusuteel. Näiteks võrreldes 2015. aasta esimese poolaasta seisuga on keskmine liikluskindlustuse kindlustusmakse tõusnud 6%.

Juhatuse liikme kinnitusel ei tähenda see seda, et mõnel kliendil individuaalselt hind tingimata tõusnud on, sest üksiku kliendi tasemel võib olla ka vastupidiseid olukordi. «Samuti võib mõnel kliendil kindlustusmakse tõus turu keskmisest oluliselt suurem olla,» selgitas Piirsalu.

Ajaloo suurim aastane kahjum liikluskindlustuses oli 2007. aastal, kui kahjumiks hinnati 9,7 miljonit eurot. Viimase poolaasta kahjum oli 4,4 miljonit eurot.

Võrreldes mullusega on esimesel poolaastal liiklusõnnetuste arv Eestis suurenenud 11%, mis on 1636 liiklusõnnetust rohkem kui eelmisel aastal. Sealjuures on juhtumite kogukulu suurenenud 1,1 miljoni euro võrra.