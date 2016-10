Kristi Täht müüs Marati Kraftidele

Alates 14. oktoobrist on Marat OÜ uued omanikud Raul Saks (49,5-protsendilise osalusega), Gunnar Kraft (49,5-protsendilise osalusega) ja Andreas Kraft (üheprotsendilise osalusega). Andreas Kraft on ka ettevõtte ainuke juhatuse liige.

Kraftidel on osalus rõivatööstuses Sangar, kus ettevõtte juhatuse esimees on Vahur Kraft. Raul Saks oli kuni käesoleva aasta augustini Sangari turundusdirektor. Praegu on ta tegevjuhi ametis veespordivarustust tootvas ettevõttes Tahe Outdoors.

Marati uued omanikud on Gunnar Kraft (vasakul) ja kuni augustini Sangaris turundusjuhini töötanud Raul Saks. Foto: Sille Annuk/Tartu Postimees

Mullu teenis Marat ligi 600 000 eurose käibe juures 70 500 eurot kasumit ning andis tööd 26 inimesele. Ettevõte opereeris kümmet esinduskauplust.

Võrreldes 2014. aastaga kasvatas Marat 2015. aastal müügitulu pooleteise kordselt ning kasumit kahekordselt.