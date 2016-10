Riigipea sõnul ei saa põllumajandus kunagi ja kuhugi kaduda, ta saab ainult muutuda. «On täiesti kindel, et selle sajandi keskpaiga põllumajandus erineb tänasest enam kui tänane nelja-viiekümne aasta tagusest. Meie innovaatilises maailmas võib edu saavutada vaid see põllumees, kes mitte üksnes ei suuda toimuvaga kaasa minna, vaid tajub ka muutuste tulekut ning oskab ja suudab selleks ette valmistuda,» ütles president Kaljulaid.

Ta lisas, et samasuguste omadustega peab olema ka riik, kes tahab oma põllumajandust tugevana ja konkurentsis hoida. «Ärge nõudke kunagi ainult hetkekriisi lahendamist, nõudke alati süsteemset lähenemist. See on ainus, mis annab valmisoleku järgmisteks kriisideks ja suutlikkuse ära kasutada järgmisi kasvuvõimalusi,» ütles Kaljulaid.

President rõhutas konverentsil peetud kõnes, et kuivõrd põllumajandustootjate arv on aastatega oluliselt vähenenud, aga toidu tähtsus inimesele on jäänud samaks mis varemgi, on iga põllumehe töö ja selle tulemuslikkus muutunud olulisemaks. «Tähtis on, et me suudaksime konkurentsivõimeliselt luua maailmaturu jaoks üha suurema lisandunud väärtusega toodangut. Ja korraldada ka selle müüki teistel turgudel kehtivaid kombeid ja tavasid arvestades,» nentis riigipea.

Aasta Põllumees 2016 tiitli sai Lembit Paal, kes peab Jõgevamaal AS-is Pajusi ABF tuhandepealist piimakarja, taastab Pajusi vallas ajalooväärtusega hooneid ja edendab külaelu.