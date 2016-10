Euroopa Liit soovitab firmadele ühtset maksubaasi

See tähendab, et firmadele luuakse ühtne moodus maksustatavate kasumite arvestamiseks. See mõte on EL-is liikunud juba aastaid, kuid pidevalt kohanud liikmesriikide vastuseisu.

Maksubaasi ühtlustamisega püütakse kinni toppida maksuauke, mis tekivad tänu riikide erinevale maksupolitiikale.

Samal ajal jäetakse ettevõtte tulumaksu tase endiselt liikmesriikide otsustada.

Ühise maksubaasi kohaldamine oleks kohustuslik kõigile rahvusvahelistele firmadele, mille käive on maailmas üle 750 miljoni euro aastas. Eesmärk on, et firmad maksaksid tulumaksu seal, kus nad selle teenivad.

«Meil tuleb tõhustada võitlust maksudest kõrvalehiilimise vastu,» ütles komisjoni maksuvolinik Pierre Moscovici.

Uus maksusüsteem ergutaks firmasid finantseerida oma tegevust väärtpaberitega laenu asemel.