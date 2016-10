Kalm: RB loob kruiisituristidele võimaluse hõlpsalt Varssavisse sõita

Kalm rääkis Rail Balticu teemalisel riigikogu keskkonnakomisjoni istungil, et kui kolme Balti riiki ühendav raudtee ühendada sadamaga, loob see Eestiisse laevaga saabuvatele turistidele uusi võimalusi.

«Kui see kuuetunnine sõit Varssavisse vastab tõele, on see väga tõsine number ja ma usun, et seda hakkavad kasutama mitte ainult soomlased, vaid ka teised, kes on nõus lennutranspordi asemel rongi kasutama,» rääkis Kalm.

Selle võimaluse üle on Kalm enda sõnul ka suuremate laevafirmadega rääkinud ja see huvi on olemas.

«Kui meil on aastas 10 miljonit reisijat, kes Vanasadamat läbivad, on see hea võimalus,» lisas ta.

Kalm astus üles riigikogu keskkonnakomisjoni arutelul, kus arutatakse Tallinna Sadama ja endise transpordivoliniku Siim Kallasega Rail Baltic u rajamisega tõstatunud küsimusi, muu hulgas ka 101 avaliku elu tegelase kirja riigikogule, kus pöördujad soovivad projekti radikaalset ümbervaatamist.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.