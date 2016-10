Lõhmuse fond sai konkurentsiametilt loa Hortese ostuks

Osapooled andsid plaanitavast koondumisest ametile teada 11. oktoobril ning nüüd on konkurentsiamet otsustanud ühinemisele enda loa anda. Rain Lõhmusele kuuluv Livonia Partners omandab sada protsenti keskust opereerivast firmast Trigon Gardening, ütles ettevõte kaasasutaja ja omanik Kristīne Bērziņa toona pressiteate vahendusel.

«Plaanime avada teise kaupluse Tallinna piirkonnas esimesel võimalusel ja seejärel kaalume laienemist lähiriikidesse. Kahtlemata on tegu ühe Eesti unikaalseima jaemüügikontseptsiooniga,» sõnas ta.

Hortese investeering on fondile Livonia Partners Fund I järjekorras teine. Fondi strateegia on investeerida Baltikumi kasvavatesse ja hästi juhitud keskmise suurusega ettevõtetesse. Esimene investeering tehti käesoleva aasta veebruaris, kui fond ostis höövelmaterjali, valmissaunasid ja termopuitu tootva Eesti ettevõtte Ha Serv.

Hortest opereeriva AS-i Trigon Gardening asutas 2004. aastal Trigon Capital AS koos Soome investoritega. Ettevõtte käesoleva aasta 30. juunil lõppenud majandusaasta käive oli 4,9 miljonit eurot ja puhaskasum 586 000 eurot. Ettevõte annab tööd 32 inimesele.

Livonia Partners on Balti riikides tegutsev erakapitali investeeriv fondivalitseja, mis haldab kokku 83 miljoni euro suuruseid investeeringuid Livonia Partners Fund I ja Livonia Partners EIF Co-Investment Fund vahendusel. Fondi asutajad on Kaido Veske, Kristīne Bērziņa, Rain Lõhmus, ja Mindaugas Utkevicius.

Investorid on kohalikud ja rahvusvahelised finantsinstitutsioonid. Fondi tuumikinvestor on Balti Innovatsioonifond (BIF), mis investeerib Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ning Balti rahvuslike investeerimisfirmade kogutud kapitali. Livonia investoriteks ja toetajateks on teiste seas ka Baltikumi kohalikud pensionifondid LHV ja Swedbank.

Tehing jõustub peale konkurentsiameti heakskiitu.