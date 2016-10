MKM: Rail Balticu trassi muutmine paiskaks meid ajas kümme aastat tagasi

Küsimuse peale, kas Rail Balticu praegune trass läbi Pärnu on lõplikult lukus või mitte, vastas Kaunissaare riigikogu keskkonnakomisjoni istungil, et kui seda nüüd veel muutma hakata, pööraksime ajas kümme aastat tagasi.

«See nõuaks läbirääkimisi teiste Balti riikidega. Oleks vaja põhjendada Euroopa Komisjonile, miks me ei taga võetud kohustusi,» märkis ta. Lisaks tõi Kaunissaare välja, et praegune plaanitav raudteeprojekti trass tuleneb Eesti üldplaneeringust. «See on kõige mõistlikum trass Eesti ühendamiseks Kesk-Euroopa riikidega. Kui me seda trassi ei kasuta, jäävad meil rahad saamata,» rääkis ta.

Kaunissaare astus üles riigikogu keskkonnakomisjoni arutelul, kus arutatakse Tallinna Sadama ja endise transpordivoliniku Siim Kallasega Rail Balticu rajamisega tõstatunud küsimusi, muu hulgas ka 101 avaliku elu tegelase kirja riigikogule, kus pöördujad soovivad projekti radikaalset ümbervaatamist.

Rail Balticu projekt hõlmab kiire rahvusvahelise raudtee ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. Rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.