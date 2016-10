Tarumi üleskutse on seotud analoogse näitega Eesti eelmisest iseseisvusajast, kus sõjaeelse Eesti Vabariigi töösturid panid 1930. aastatel raha kokku, ostsid 100 000 krooni eest Oru lossi Toilas ning kinkisid selle presidendi residentsina riigile.

Kuna riik ei suuda kuidagi Rocca al Mares presidendile oma residentsi renoveerida, siis pakub 1Partner Kinnisvara asutaja Tanel Tarum välja, et selle võiks jõukamad ärinaised- ja mehed oma kuludega korda teha ja kinkida vabariigi sajandaks aastapäevaks.

«Ajal kui keskmine palk oli 80 krooni, oli see meeletu raha. Ka tollal Jelissejevi lossina tuntud kompleks oli hoopis teises mastaabis, kui üpris koduse olemisega Liberty mõis Rocca al Mares, mida plaanitakse praegu presidendile residentsiks renoveerida,» rääkis Tarum, kes ise on nõus algatusse panustama 3000 kuni 5000 eurot. «Olen nõus tegema eraldi konto ja kui on mõttekaaslasi, siis oma nimel selle summa ära broneerima,» kinnitas ta.

Olukorras, kus presidendi insitutsioon on täna seoses kümme aastat Eesti presidendina ametis olnud Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu juhtumiga kannatada saanud, oleks selline žest Eesti ärieliidi poolt Tarumi sõnul ettevõtjate võimalus panustada riiki ja ühiskonda ning taastada usaldust presidendi vastu.

«Eestis on niivõrd palju rikkaid inimesi, kelledest koostatakse edetabeleid ning midagi pole öelda, nad ongi tublid. Kahju on sellest, et väga vähesed panustavad ühiskonda ja riiki tagasi,» märkis Tarum. Ta lisas, et Eesti ärimehed ja riik on praegu palju jõukamad, kui eelmise iseseisvuse ajal.

«Värsked presidendivalimised ja Ärma juhtum paistavad pisisulitsemisena, mis kõrgeid tunded ei tekita. Samas võiks inimesed, kel elus natuke paremini läinud, mõelda, mida nad saaks oma riigi sajandaks juubeliks ise ära teha,» rõhutas kinnisvaraettevõtja.

1899. aastal valminud Oru loss asus Toila vallas ning kuulus Peterburi suurkaupmehele Jelissejevile. 57 toa ja 100-hektarilise pargiga lossi ostsid 1934. aastal kohalikud töösturid ning kinkisid Eesti riigipeale suveresidentsiks. Oru loss hävis Teises maailmasõjas.

Praegu plaanitakse 5,4 miljoni euro eest presidendi residentsiks renoveerida Rocca al Mares Alexander Gustav Kochile kuulunud Liberty suvemõis ja selle abihooned, kuid tööd on veninud aastaid.