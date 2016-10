Kaksikvõim Teres: nii Kruuda kui Rehe kinnitavad, et juhivad piimatööstust

«Tartu maakohtu registriosakonna otsus tähendab otseselt ja üheselt seda, et uuel nõukogul puudub pädevus ning seetõttu ei ole tekkinud ka Aivar Rehel esindusõigusega seotud õigusi,» ütles Kruuda BNS-ile.

Küsimuse peale, kas seni kuni Tartu maakohtu otsus on jõus, jätkab Tere AS-i juhtimist Oliver Kruuda, vastas ta jaatavalt. «Lisaks igapäevajuhtimisele on eesmärgiks viia lõpuni seni kavandatud tegevusplaanid,» märkis ta.

Samas ütleb ka möödunud nädalal Tere emaettevõtte Elveda pankrotihalduri Maire Armi poolt piimatööstuse uueks juhiks pandud Aivar Rehe, et kavatseb juhina jätkata.

«Mina jätkan Tere juhina. Minu tegevusi ja plaane see maakohtu otsus ei mõjuta,» ütles Rehe BNS-ile, lisades, et ta ei soovi telefoni teel oma jätkamise õiguslikke nüansse põhjendada. Selle asemel soovitas ta seda küsida Tere üle peetud vaidlustes kommertspankasid esindanud Cobalt AB vandeadvokaadilt Jaanus Modylt.

Mody rääkis BNS-ile, et Tere AS-i uus juhatus ja nõukogu on seaduslikult ametis ja seda on tunnistanud ka Harju maakohus. Mody sõnul tähendab Tartu maakohtu registriosakonna otsus vaid seda, et nad on edasi lükanud uue juhtkonna märkimise äriregistrisse.

«See, et kohtuniku abi on kande tegemise edasi lükanud, on standardne protseduur, mida nad tihti teevad. Kui keegi ütleb, et neil on mingi vaidlus, ei julge nad seda märget teha,» rääkis Mody, pidades vaidluse all silmas seda, et Kruuda pool on Tere emaettevõtte pankrotimääruse kohtusse edasi kaevanud.

Mody tõi välja, et Tartu maakohus ei võta ühtegi seisukohta juhatuse vahetuse seaduslikkuses: «Nad lihtsalt ütlevad, et on vaidlus ja seetõttu ei tee ka äriregistrisse vastavat kannet.» Advokaat lisas, et tegelikult tuleks see kanne neil ikkagi ära teha, kuna kohus on juba juhtkonna vahetuse ära hinnanud ja jõudnud lahendini, et see on igati seaduslik ja vajalik.

Küsimuse peale, et kuidas siis tekkinud ebaselgust lahendada, vastas Mody, et mingit ebaselgust ei valitsegi. «Nõukogu ja juhatuse vahetus on toimunud ja lihtsalt läheb veidi aega enne kui äriregistrisse vastav kanne tehakse. Teeme taotluse, et see tehtaks kiiresti ära,» kostis Mody.

Loe lisaks: