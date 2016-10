Kruuda vastaspool: Tere seaduslik esindaja on Rehe

Seoses piimatööstuse juhtkonna ümber tekkinud segadusega - kes siis seda ettevõtet täna juhib -, rõhutab ettevõtte uue nõukogu liige advokaat Jaanus Mody, et seaduslik juhataja, kellel on õigus ettevõtte nimel lepinguid sõlmida ja seda esindada, on Aivar Rehe.