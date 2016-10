Elveda advokaat: Tere juhataja on jätkuvalt Kruuda

Piimatööstuse Tere emaettevõtte Elveda esindaja vandeadvokaadi Veikko Puolakaineni sõnul on pankrotihalduri eelmise nädala otsused, millega vahetati välja Tere AS juhtkond, õigustühised ning piimatööstuse juhiks on jätkuvalt Oliver Kruuda.