Videotuvastuse teel pangakontode loomise kord sai ministri allkirja

«Teeme kõigile – sealhulgas e-residentidele – pangakonto avamise lihtsamaks ja kiiremaks,» ütles rahandusminister Sven Sester pärast allkirjastamist ja lisas, et rahandusministeerium tahab teha elu mugavamaks, aga ühtlasi säilitada finantssektoris vajaliku turvalisuse.

Ministri allkirja sai infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja korra paika seadev määrus teisipäeval, Riigi Teataja avaldab selle 28. oktoobril ja määrus jõustub 31. oktoobril.

Juulikuus jõustus uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis näeb ette võimaluse tuvastada arvelduskonto avamisel isikusamasus ka virtuaalselt. Säärase isikutuvastuse täpsed nõuded ja reeglid peab paika seadma ministri määrus.

Määrus näeb ette, et isikusamasuse tuvastamiseks ja kontrollimiseks võib edaspidi kasutada reaalajas videosilda, mis võimaldab inimese näokujutise võrdlemist isikut tõendava dokumendi ning politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetega.

Lisaks saab teha videosilla vahendusel inimesega intervjuu, mis aitab kindlaks teha kliendi riskiprofiili: hinnata tema tausta, rahaliste vahendite päritolu ning ärisuhte loomise eesmärki. Kogu protsess salvestatakse ja salvestis säilitatakse.

Varasema regulatsiooni järgi tuli tehingus osalevad või teenust kasutavad inimesed tuvastada, viibides inimese või tema esindajaga samas kohas. Kui tingimused on täidetud, on IT-vahendite abil tuvastamine samaväärne samas kohas isiku tuvastamise nõudega. Jätkuvalt võib isikut tuvastada ka kohapeal.

Ministri määruse eelnõu läks kooskõlastusringile 19. septembril, teiste seas avaldasid arvamust ka erasektori esindusorganisatsioonid nagu pangaliit ja finantssektori klaster FinanceEstonia.

Eesti suuremate kommertspankade esindajad rääkisid oktoobri alguses, et on üldiselt huvitatud kaugtuvastuse võimalusest, ent ootavad äriotsuste tegemiseks määruse jõustumist ning seda, missuguse täpse korra see paika seab.