Neli võimalust, kuidas saada lisaraha

Müü maha seisma jäänud asjad

Kindlasti leidub sul kodus asju, mida sa enam ei kasuta, aga mida võib vajada keegi teine. Pane müüki seisma jäänud riided, tehnikavidinad, lasteasjad või mööbel. Kasuta ostu-müügiportaali või Facebooki gruppi, osale kirbuturul või korralda ise koos sõpradega garaažimüük.

Asjade müümine on üks kiiremaid lisaraha teenimise viise, boonusena saad kodus ruumi juurde ja oled märkamatult teinud teene keskkonnale.

Lisanipp netis kauplemiseks: müük läheb paremini, kui lisad kuulutusele hea kvaliteediga pildid ja lühikese kirjelduse toote seisukorra ja omaduste kohta.

Kasuta enda teadmisi ja oskusi

Sa ei pea olema finantsanalüütik või IT-guru, et enda teadmistega raha teenida. Pane kirja asjad, millest tõeliselt huvitud või mida hästi teha oskad. Olgu selleks käsitöö, autod, koerad, mood või välispoliitika – sinu teadmised on kellelegi väärtuslikud ja neid tasub jagada. Kui esimese hooga tundub, et kirja panna pole midagi, siis mõtle, milliseid tegevusi sa tõeliselt naudid või millest tead rohkem, kui enamik sinu sõpru.

Kui õpitubade või koolituste tegemine tundub esialgu keeruline, võib olla lihtsam alustada isikliku projektiga kodust. Kui oled söögitegemise fänn, siis miks mitte jagada enda hõrgutisi kodukokkade võrgustiku abil? Või oskad hoopis pakkuda näpunäiteid, kuidas osta kasutatud autot, restaureerida vanu köögitoole või kududa jõulukingituseks sokid?

Hoiatus: enda huvidega tegelemine võib peale lisateenistuse kaasa tuua ka seni kogemata töörõõmu.

Teeni lisa ajutise tööga

Möödas on aeg, kui tööd sai teha vaid ühes kohas ja 40 tundi nädalas. Osakoormuse või lisatööna saab endale sobival ajal juhtida taksot, jalutada koeri, teha kauplustes testoste jne. Valikuid on kümneid.

Ka Eestis tegutsevad moodsad töövahendusfirmad, kelle kaudu saad hõlpsalt proovida kätt näiteks kohvimeistri, kulleri või kaubasorteerijana. Ühekordsed tööotsad on hea võimalus teenida lisaraha ametitega, millega sa varem pole kokku puutunud ja end pikalt siduda ei soovi.

Avasta nutipanganduse võimalusi

Kui asjade müümiseks või lisatöö tegemiseks ei ole parasjagu aega või võimalust, saab ootamatute kulutuste katmiseks pöörduda panga poole. Õnneks ei pea Eestis selleks enam telleri jutule minema, sest sarnaselt muude teenustega saab ka rahaasjad nutitelefonist aetud.

Oluline on vaid meeles pidada, et isegi kui vajad lisaraha kiiresti, ei tasu pöörduda esimese ettejuhtuva laenuandja poole. Igal juhul võiksid enne otsustamist lisaks kodupangale tutvuda teiste pakkujatega, sest sageli on saadaval mugavamaid ja soodsamaid võimalusi.