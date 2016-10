Cherry pankrotimenetlus tõenäoliselt lõpetatakse

«Praegu ei ole kohtul andmeid deposiidi tasumise kohta,» ütles kohtu pressiesindaja Kristina Ots BNSile. Üldiselt näeb pankrotimenetluse praktika sellisel juhul ette, et kohus raugetab pankrotimenetluse võlgniku maksejõuetusele vaatamata.

Olukorras, kus selgub, et võlgnikul puudub vara, et pankrotimenetlus läbi viia, siis on võlgnikul, võlausaldajal või muul isikul õigus maksta raha kohtu deposiiti pankrotimenetluse kulude katteks. Deposiiti makstava summa suuruse määrab kohus ja see oleneb konkreetse pankrotimenetluse iseärasustest.

Kui mõni nimetatud isikutest maksab raha pankrotimenetluse kulude katteks, siis on kohtul alust kuulutada välja võlgniku pankrot, kui aga võlgnikul ei ole vara ja pankrotimenetluse kulude katteks raha kohtu deposiiti ei maksta, raugetab kohus pankrotimenetluse võlgniku maksejõuetusele vaatamata.

Maikuus teatas Cherry, et on küll kuid otsinud lahendusi majanduslike raskuste leevendamiseks, ent pidi siiski langetama otsus tegevus lõpetada, ütles Cherry Meedia juhatuse liige Andres Susi toona pressiteate vahendusel. «Meil on siiralt kahju nii klientide kui koostööpartnerite ees, et oleme jõudnud olukorda, kus peame kõigist tehtud pingutustest hoolimata ettevõtte uksed sulgema,» rääkis Susi siis.

Cherry Media on 2010. aastal asutatud e-ostlemise keskkond, mis vahendas erinevate ettevõtete sooduspakkumisi. Firmal oli maikuu seisuga Eestis ja Lätis kokku kohustusi ligikaudu 1,2 miljoni euro ulatuses. Möödunud aasta augustis müüs ettevõte oma Leedu haru sealsele juhtkonnale ja väljus füüsilise kauba ärist.

Kohus võttis ettevõtte pankrotiavalduse menetlusse augusti alguses ja määras ajutiseks pankrotihalduriks Andres Tootsmani.