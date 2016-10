Europarlamendi eelarvekomisjon toetab Eestile 1,1 miljoni eraldamist 800 koondatu toetamiseks

Esmaspäeva õhtul Euroopa Parlamendi eelarvekomisjonis toimunud hääletusel andsid saadikud oma toetuse ettepanekule eraldada 1 131 358 eurot selleks, et aidata töö leidmisel 800 põlevkiviõli- ja keemiatööstussektori koondatud töötajat. EP eelarvekomisjoni saadikud andsid oma toetuse häältega 29 poolt, 7 vastu, 1 erapooletu.

Abi eraldamise Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist peab 8. novembril heaks kiitma ELi Nõukogu ja 22. novembril EP täiskogu. Abi eraldamise aluseks on Eesti ametiasutuste taotlus seoses 1550 töötaja koondamisega kolmes ettevõttes: Eesti Energia AS, Nitrofert AS ja Viru Keemia Grupp AS.

Taotlus hõlmab tööturumeetmeid nagu nt formaalõppe toetamine, tööturukoolitus, tööpraktika. Kavadatavates meetmetes osaleb vastavalt taotlusele eeldatavalt 800 koondatud töötajat.