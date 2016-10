Olympic kasvatas nii müügitulu kui kasumit korralikult

Olympicu üheksa kuu hasartmängutulud moodustasid kontserni konsolideeritud müügituludest 92,6 protsenti ehk 131,5 miljonit eurot ja muud tulud 7,4 protsenti ehk 10,6 miljonit eurot, teatas ettevõte börsiteates. Aasta varem olid osakaalud vastavalt 93,9 protsenti ehk 113,3 miljonit eurot ja 6,1 protsenti ehk 7,3 miljonit eurot.

Kontserni selle aasta esimese üheksa kuu konsolideeritud kulumieelne ärikasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 29,2 miljonilt eurolt 44,2 miljoni euroni ehk 51,4 protsenti. 2016. aasta üheksa kuu ärikasum ulatus 27,7 miljoni euroni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,5 miljonit eurot ehk 19,3 protsenti enam.

Emaettevõtja osa 2016. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasumist oli 23,7 miljonit eurot. Aasta tagasi oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 19,6 miljonit eurot. Kontserni tütarettevõte Baina Investments Sp. z o.o. sõlmis 14. jaanuaril 2016 lepingu, mille kohaselt omandas 20-protsendilise osaluse Poola tütarettevõttes Casino Polonia-Wrocław Sp. z o.o., suurendades Kontserni osalust sajale protsendile.

-Tehingud

Pärast Eesti konkurentsiametilt heakskiidu saamist viis 16. veebruaril 2016 Olympic Entertainment Group AS lõpuni tehingu, millega omandati sajaprotsendiline osalus Eesti kasiinooperaatoris AS MC Kasiinod, millele kuulub omakorda 100%-line osalus kasiinobaare opereerivas OÜ-s Oma & Hea. Tehingu jõustumise tulemusena kuulub Kontsernile Eestis kokku 24 kasiinot.

Kontserni Eestis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Eesti AS ja 2016. aasta talvel omandatud kasiinooperaator AS MC Kasiinod sõlmisid 21. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule käesoleva aasta mais ning mille käigus ühendas Olympic Casino Eesti AS endaga AS MC Kasiinod.

Kontserni Slovakkias asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Slovakia S.r.o. ja Olympic F&B S.r.o. sõlmisid 22. märtsil 2016 ühinemislepingu, mis viidi lõpule käesoleva aasta aprillis ning mille käigus ühendas Olympic Casino Slovakia S.r.o. endaga Olympic F&B S.r.o.

Kontserni struktuuri korrastamise eesmärgil otsustas Olympic Entertainment Group AS 31. märtsil 2016 likvideerida Hollandis asuva äritegevuseta tütarettevõtja Siquia Holding B.V., mille tegevusvaldkond oli valdustegevus. Likvideerimine viidi lõpule 30. juunil 2016.

Kontserni Lätis asuvad tütarettevõtted Olympic Casino Latvia SIA ja 2015 sügisel omandatud kasiinooperaator SIA Garkalns sõlmisid 20. mail 2016 ühinemislepingu, mis viiakse lõpule käesoleva aasta jooksul ning mille käigus ühendab Olympic Casino Latvia SIA endaga SIA Garkalns.

-Terve rida investeeringuid

1. juunil 2016 avas kontsern Tallinnas uue üle 45 miljoni euro maksma läinud hotelli- ja meelelahutuskompleksi, milles alustas tegevust Baltimaade esimene Hiltoni hotell ja Olympic Casino esinduskasiino.

16. juunil 2016 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta dividende summas 22 768 680,90 eurot (0,15 eurot aktsia kohta), millest 0,10 eurot aktsia kohta maksti aktsionäridele 15. juulil 2016 ja 0,05 eurot aktsia kohta maksti aktsionäridele 14. oktoobril 2016.

15. juulil 2016 sõlmis Kontserni kuuluv Jessy Investments B.V. lepingu sajaprotsendilise osaluse müümiseks Eesti tütarettevõtjas Kesklinna Hotelli OÜ, mis omab Tallinnas hotelli- ja meelahutuskompleksi hoonet, kus tegutsevad hotell Hilton Tallinn Park ja OEG kontserni esinduskasiino Olympic Park Casino.

Ostjaks oli East Capital kontserni kuuluv ECB3 Tallinn OÜ. Tehingu hinnaks oli 48 miljonit eurot ning kasum 17,8 miljonit eurot. Müügitehingu eesmärgiks oli vabastada kinnisvarasse investeeritud kapitali ja keskenduda kontserni põhitegevusele – kasiinode ja meelelahutuskeskuste opereerimisele. Müügitehingu osaks ei olnud hoones tegutsevad hotelli- ja kasiinooperatsioonid, mis jäävad jätkuvalt kuuluma kontsernile.

-Väljumine Poola ja Valgevene turult

23. septembril 2016 teatas kontsern aktiivse tegevuse külmutamisest Poolas seoses esinduskasiino asukohapõhise tegevusloa kehtivuse lõppemisega. Kontsern on endiselt huvitatud Poola turul tegevuse jätkamisest ning plaanib osaleda järgmistel tegevusloakonkurssidel. Aktiivse tegevuse külmutamise peamiseks eesmärgiks on jooksvate kulude viimine miinimumini.

23. septembril 2016 teatas kontsern väljumisest Valgevene hasartmänguturult seoses makromajanduslikust olukorrast tingitud ebaefektiivsest opereerimisest ja kehvadest väljavaadetest kasumlikkuse suurendamiseks Valgevenes.